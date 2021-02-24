***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey YöneticiNusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YöneticiHAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YöneticiBAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ YöneticiSELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER YöneticiBURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA YöneticiZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI YöneticiENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR YöneticiVELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GRUP DİREKTÖRÜ, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar MühendisiKADİR BERKAY AYTEKİN DİREKTÖR,HALKA ARZ VE KURUMSAL FİNANSMAN YöneticiFATİH NAZMİ DOĞAN DİREKTÖR,DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ DenetçiASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ YöneticiHÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912109BIST