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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2021 10:50



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
SELİM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
BURAK SALMAN DİREKTÖR-ARAŞTIRMA Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GRUP DİREKTÖRÜ, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar Mühendisi
KADİR BERKAY AYTEKİN DİREKTÖR,HALKA ARZ VE KURUMSAL FİNANSMAN Yönetici
FATİH NAZMİ DOĞAN DİREKTÖR,DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ Denetçi
ASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
HÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912109


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KSTUR 315,10 714.017 % 9,98  
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Sterlin 10,1101 10,1608 % 1,11  
Frank 7,8532 7,9005 % 0,43  
Riyal 1,9017 1,9112 % 0,66  
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12:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 2,69  
Altın Gr. 414 414 1,26  
Cumhuriyet 2.754 2.796 24,00  
Tam 2.741 2.810 23,39  
Yarım 1.325 1.359 11,32  
Çeyrek 664 680 5,65  
Gümüş.Ons 27,74 27,77 0,09  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,04  
B. Petrol 64,39 64,39 -0,09  
Seans Raporu 12:09
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