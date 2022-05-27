***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GYH DANIŞMANLIK ve YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. 29999997 TRY 75DİĞER 10000003 TRY 25Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviErol Göker Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilGökhan Özer Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilFeyzullah Tahsin Bensel Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilGÜLŞEYMA DOĞANÇAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilSELİM SOYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeİLKAY ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey YöneticiNusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YöneticiHAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA YöneticiBAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ YöneticiTOLGA UĞUR GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER YöneticiZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI YöneticiENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR YöneticiVELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GRUP DİREKTÖRÜ, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar MühendisiFATİH NAZMİ DOĞAN DİREKTÖR,DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ DenetçiASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ YöneticiHÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ YöneticiSEÇİL ERTUNA DİREKTÖR AvukatSAADET BANU ERİŞ DİREKTÖR, ARAŞTIRMA Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032847BIST