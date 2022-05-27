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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.05.2022 09:17
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GYH DANIŞMANLIK ve YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. 29999997 TRY 75
DİĞER 10000003 TRY 25

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Erol Göker Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
Gökhan Özer Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
Feyzullah Tahsin Bensel Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
GÜLŞEYMA DOĞANÇAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
SELİM SOYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
İLKAY ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
TOLGA UĞUR GRUP DİREKTÖRÜ,MALİ İŞLER Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GRUP DİREKTÖRÜ, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar Mühendisi
FATİH NAZMİ DOĞAN DİREKTÖR,DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ Denetçi
ASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
HÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
SEÇİL ERTUNA DİREKTÖR Avukat
SAADET BANU ERİŞ DİREKTÖR, ARAŞTIRMA Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032847


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RODRG 17,60 3.052.225 % 10,00  
LIDFA 10,00 3.731.140 % 9,77  
COSMO 9,85 22.655 % 9,44  
HATEK 20,90 10.779.691 % 7,73  
GEDIK 7,03 9.856.945 % 7,49  
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Dolar 16,3760 16,3890 % 0,25  
Euro 17,5694 17,5914 % 0,18  
Sterlin 20,6154 20,7188 % 0,33  
Frank 16,9997 17,1021 % 0,13  
Riyal 4,3545 4,3763 % 0,23  
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10:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 7,52  
Altın Gr. 978 978 5,44  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 0,18  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 0,09  
B. Petrol 114 114 0,09  
Seans Raporu 10:48
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