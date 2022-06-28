***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.06.2022 10:13
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 212 244 55 66 212 244 55 67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039604
BIST
11:562.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -22,49
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
11:5616,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0199
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:5617,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5773
En Düşük
17,4507
11:56975,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,96
|Açılış
|: 975,15
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ULUSE
|223,80
|19.680.782
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,08
|83.780.460
|% 7,16
|
|TURSG
|5,20
|231.923.696
|% 6,78
|
|CLEBI
|383,40
|109.518.476
|% 6,74
|
|ORCAY
|17,78
|50.094.379
|% 6,53
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,77
|26.643.467
|% -5,82
|
|SEKUR
|14,36
|26.194.401
|% -5,34
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|RYSAS
|8,73
|5.365.121
|% -4,80
|
|THYAO
|47,48
|2.069.009.088
|% -1,17
|
|ASELS
|23,38
|585.189.299
|% 0,78
|
|SISE
|21,12
|557.048.622
|% -1,40
|
|EREGL
|27,34
|526.997.606
|% -0,80
|
|SAHOL
|19,85
|444.831.700
|% -1,44
|
|ODAS
|2,98
|294.276.507
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|204.068.474
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,42
|286.813.808
|% -1,12
|
|TSKB
|2,06
|121.933.477
|% -0,48
|
|MOBTL
|1,79
|92.212.195
|% -3,24
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6961
|16,7001
|% 0,11
|
|Euro
|17,5576
|17,5762
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2607
|20,3623
|% -0,01
|
|Frank
|17,3961
|17,5009
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4369
|4,4591
|% 0,13
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,20
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.527
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,23
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:08SEKUR
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 14.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 980 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 11, 796.00 milyon TL de
-
12:03RTALB
Yüzde -54.80 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 983 adet işlem
-
12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KCHOL, KRDMD
-
12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 56 kaybederek (% -1.06 ) 2, 196