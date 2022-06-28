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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.06.2022 10:13
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 212 244 55 66 212 244 55 67




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039604


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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:562.468
Değişim :  -0,90% |  -22,49
Açılış :  2.493  
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494 En Düşük
2.447
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 223,80 19.680.782 % 9,98  
BMSCH 11,08 83.780.460 % 7,16  
TURSG 5,20 231.923.696 % 6,78  
CLEBI 383,40 109.518.476 % 6,74  
ORCAY 17,78 50.094.379 % 6,53  
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11:54 Alış Satış %  
Dolar 16,6961 16,7001 % 0,11  
Euro 17,5576 17,5762 % 0,13  
Sterlin 20,2607 20,3623 % -0,01  
Frank 17,3961 17,5009 % 0,27  
Riyal 4,4369 4,4591 % 0,13  
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11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 -3,20  
Altın Gr. 975 976 -0,61  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.527 6.609 -28,00  
Yarım 3.195 3.231 -15,00  
Çeyrek 1.600 1.615 -7,00  
Gümüş.Ons 20,80 20,83 -0,04  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 -0,01  
B. Petrol 114 114 -0,23  
Seans Raporu 11:54
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