***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2022 15:31
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
HAKAN TAN GRUP DİREKTÖRÜ-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK DİREKTÖR, TÜREV PİYASALAR Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GRUP DİREKTÖRÜ, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar Mühendisi
FATİH NAZMİ DOĞAN DİREKTÖR,DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ Denetçi
ASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
HÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
SEÇİL ERTUNA DİREKTÖR Avukat
SAADET BANU ERİŞ DİREKTÖR, ARAŞTIRMA Yönetici
SELİM KURTULMUŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054611
BIST
16:162.872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 41,96
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:1617,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0719
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:1618,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1579
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:161.035,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.035,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BARMA
|43,56
|7.367.390
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.787.078
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.953.504
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.664
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.898.110
|% 9,81
|
|TIRE
|19,90
|224.413.678
|% -9,71
|
|PAMEL
|188,90
|14.852.224
|% -9,18
|
|KZBGY
|31,98
|59.799.211
|% -8,31
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,35
|5.356.563.229
|% 2,00
|
|AKBNK
|10,10
|2.274.117.822
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,61
|2.087.118.436
|% 3,70
|
|SASA
|53,50
|1.937.360.513
|% 1,33
|
|SISE
|24,44
|1.616.177.389
|% 1,83
|
|EKGYO
|3,67
|1.558.471.172
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,61
|2.087.118.436
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,23
|970.205.664
|% 0,95
|
|AKBNK
|10,10
|2.274.117.822
|% 3,06
|
|ISCTR
|6,19
|1.396.578.162
|% 2,48
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9231
|17,9505
|% 0,46
|
|Euro
|18,5599
|18,5758
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,8646
|21,9742
|% 0,45
|
|Frank
|19,0367
|19,1514
|% 0,83
|
|Riyal
|4,7597
|4,7836
|% 0,43
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,71
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.939
|6.989
|5,00
|
|Yarım
|3.381
|3.417
|3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29GSRAY
Yüzde 9.36 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 724, 618 adet işlem
-
16:28SARKY
Yüzde 6.19 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 828 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 73 artarak (% 1.89 ) 3, 109
-
16:27XU100
Endeks 2, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 43, 291.00 milyon TL de
-
16:27KRPLS
Yüzde 4.61 oranında artışla 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 345, 004 adet işlem