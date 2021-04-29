***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
29.04.2021 18:34
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
595
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın Tarihi : 29.04.2021 Sayısı : 595 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR Şirketimizin 31/03/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tabloları ile faaliyet raporunun a) tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gülşeyma DOĞANÇAY Gökhan ÖZER Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932600
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|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
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|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
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|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
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|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2202
|8,2274
|% 0,47
|
|Euro
|9,9463
|9,9855
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4396
|11,4969
|% 0,48
|
|Frank
|9,0078
|9,0621
|% 0,41
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|Riyal
|2,1872
|2,1982
|% 0,46
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-13,58
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|Altın Gr.
|467
|467
|-1,88
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,05
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|B. Petrol
|67,66
|67,66
|0,88
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