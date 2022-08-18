***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2022 19:39
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2022
Karar Sayısı
693
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın Tarihi : 18.08.2022 Sayısı : 693 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR Şirketimizin 30/06/2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tabloları ile faaliyet raporunun a) tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar ve dipnotlarının, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gülşeyma DOĞANÇAY Erol GÖKER Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Genel Müdür Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056897
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,1986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0624
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1593
18:051.016,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,49
|Açılış
|: 1.016,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0925
|18,0945
|% 0,09
|
|Euro
|18,1418
|18,1929
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,3168
|21,4237
|% -0,82
|
|Frank
|18,7928
|18,9060
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8050
|4,8291
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,40
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.817
|6.903
|-34,00
|
|Yarım
|3.322
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,25
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
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Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem