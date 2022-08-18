***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/08/2022Karar Sayısı693Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın Tarihi : 18.08.2022 Sayısı : 693 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR Şirketimizin 30/06/2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tabloları ile faaliyet raporunun a) tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar ve dipnotlarının, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gülşeyma DOĞANÇAY Erol GÖKER Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Genel Müdür Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056897BIST