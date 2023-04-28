***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 16:07
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
28.04.2023 tarihli genel kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2023 mali yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142873
BIST
16:144.717
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -72,36
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1419,4508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1421,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0474
|Açılış
|: 22,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:141.240,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.240,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.719.735
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.378.301
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,36
|200.019.414
|% -9,52
|
|IMASM
|27,82
|594.686.965
|% -8,55
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|CVKMD
|189,50
|2.268.977.319
|% 2,16
|
|THYAO
|130,30
|1.687.626.370
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,60
|1.676.594.897
|% 0,49
|
|KONTR
|135,20
|1.274.948.727
|% -6,24
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|EKGYO
|6,15
|530.804.201
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|663.019.265
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.175.698.484
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,58
|1.002.068.599
|% -2,47
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4468
|19,4508
|% 0,14
|
|Euro
|21,4250
|21,4510
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,2604
|24,3820
|% 0,15
|
|Frank
|21,6957
|21,8264
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1700
|5,1959
|% 0,05
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.101
|9.322
|40,00
|
|Yarım
|4.442
|4.565
|27,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.289
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29ANHYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 947 adet işlem
-
16:28ITTFH
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 547, 734 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 37 kaybederek (% -1.34 ) 5, 189
-
16:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, CVKMD, THYAO
-
16:27FLAP
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 728, 955 adet işlem