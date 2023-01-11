***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2023 15:02
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/12/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.12.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 05.01.2023 tarihli ve 1/9 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100316
BIST
17:054.834
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -153,83
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0518,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0520,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:051.133,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.133,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:03
|SDTTR
|56,65
|7.030.888
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.639.533
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.649.062
|% 9,93
|
|DOGUB
|11,59
|52.854.201
|% 9,44
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|GOZDE
|21,06
|358.036.853
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.137.881
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.725.682
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|32.154.174
|% -9,98
|
|THYAO
|129,80
|7.635.747.656
|% -1,07
|
|EREGL
|37,90
|5.655.363.118
|% 0,11
|
|ASELS
|54,85
|5.116.460.877
|% -5,67
|
|KRDMD
|17,79
|4.132.443.937
|% -1,93
|
|TUPRS
|484,30
|4.036.890.780
|% 1,89
|
|EKGYO
|8,35
|3.062.998.645
|% -1,76
|
|YKBNK
|8,95
|3.073.702.804
|% -6,09
|
|KRDMD
|17,79
|4.132.443.937
|% -1,93
|
|SKBNK
|2,62
|554.932.198
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|418.880.741
|% -9,91
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7744
|18,7782
|% 0,02
|
|Euro
|20,1909
|20,1945
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6596
|22,7732
|% -0,38
|
|Frank
|20,1250
|20,2462
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9831
|5,0081
|% -0,04
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,49
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.674
|7.732
|-3,00
|
|Yarım
|3.728
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 43 kaybederek (% -2.20 ) 5, 304
-
17:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OYLUM, MIPAZ
-
17:18XU100
Endeks 4, 858 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 6 altında . İşlem hacmi 84, 985.00 milyon TL de
-
17:18BRKVY
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 198 adet işlem
-
17:17HDFGS
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 630, 994 adet işlem