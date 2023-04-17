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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

17.04.2023 13:02
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/01/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.01.2023 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 200.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvuru yapılmış olup,13.04.2023 tarihli ve 23/473 sayılı kararla 100.000.000 TL'lik ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraç belgesi ve eki ve başvuru formu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139214


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