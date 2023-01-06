***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.01.2023 18:20
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Limit Onayı
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 160.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.01.2024
Ek Açıklamalar
06.12.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 05.01.2023 tarihli ve 1/9 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095501
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
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|Önceki Kapanış
|: 5.116
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5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,9200
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|Önceki Kapanış
|: 18,9050
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18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1842
|Açılış
|: 19,9200
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|Önceki Kapanış
|: 19,9400
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19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.122,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 16,59
|Açılış
|: 1.122,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.125,14
En Düşük
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|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
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|56.807.708
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|
|FMIZP
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|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7648
|18,7729
|% 0,05
|
|Euro
|19,9270
|19,9475
|% 0,93
|
|Sterlin
|22,5506
|22,6637
|% 1,18
|
|Frank
|20,0841
|20,2051
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9777
|5,0026
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|27,52
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|17,68
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.613
|7.694
|106,00
|
|Yarım
|3.687
|3.761
|52,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.880
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,32
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,90
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Seans Raporu
18:05
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17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
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