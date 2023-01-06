***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limit OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Limit OnayıYetkili Organ Karar Tarihi 06.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 160.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.01.2024Ek Açıklamalar06.12.2022 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz 05.01.2023 tarihli ve 1/9 sayılı kararla onaylanmıştır. İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095501BIST