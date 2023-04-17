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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.04.2023 13:01
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.04.2023 tarih ve 2023/24 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.04.2024

Ek Açıklamalar
18.01.2023 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 200.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvuru yapılmış olup,13.04.2023 tarihli ve 23/473 sayılı kararla 100.000.000 TL'lik ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraç belgesi ve eki ve başvuru formu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139213


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