***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.04.2023 13:01
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.04.2023 tarih ve 2023/24 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.04.2024
Ek Açıklamalar
18.01.2023 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 200.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvuru yapılmış olup,13.04.2023 tarihli ve 23/473 sayılı kararla 100.000.000 TL'lik ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraç belgesi ve eki ve başvuru formu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139213
BIST
16:005.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,28
|Açılış
|: 5.112
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|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0019,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0331
|Açılış
|: 20,0000
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|Önceki Kapanış
|: 20,0750
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19,5831
En Düşük
19,3356
16:0021,2672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 21,8900
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|Önceki Kapanış
|: 22,0400
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En Düşük
21,2400
16:001.246,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.246,85
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|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.980.445
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.682.561
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.050.020
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|131.558.289
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.299.657
|% -10,00
|
|IMASM
|404,00
|91.620.777
|% -8,29
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|PAMEL
|242,20
|34.516.073
|% -7,91
|
|DGGYO
|34,76
|19.820.426
|% -7,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.680.359.582
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.682.561
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,54
|1.186.557.759
|% 4,01
|
|EREGL
|35,44
|1.178.123.170
|% -0,73
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.167.086
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.513.540
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|950.483.616
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.374.024
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,24
|711.211.835
|% -0,19
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3811
|19,3834
|% 0,17
|
|Euro
|21,2556
|21,2672
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,9888
|24,1091
|% 0,16
|
|Frank
|21,5608
|21,6907
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1511
|5,1770
|% 0,15
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-2,98
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|0,42
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.774
|8.856
|65,00
|
|Yarım
|4.285
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.143
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,04
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|-0,59
|