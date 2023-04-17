***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limit OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.04.2023 tarih ve 2023/24 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.04.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.04.2024Ek Açıklamalar18.01.2023 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 200.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvuru yapılmış olup,13.04.2023 tarihli ve 23/473 sayılı kararla 100.000.000 TL'lik ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraç belgesi ve eki ve başvuru formu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139213BIST