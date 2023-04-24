***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.04.2023 11:24
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı İçin SPK Başvurusu-YKK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 380.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.04.2023 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 10. maddesinde verilen yetkiye istinaden 380.000.000,-TL'ye (üçyüzseksenmilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140425
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.277.279
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.051.376
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.596.774
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|274.340.607
|% -6,18
|
|MEPET
|4,79
|56.570.909
|% -5,89
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|BURCE
|67,60
|45.384.026
|% -5,65
|
|THYAO
|135,70
|2.053.122.542
|% 1,27
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.277.279
|% 9,97
|
|CVKMD
|163,90
|1.368.598.965
|% 7,76
|
|EREGL
|34,34
|1.334.564.610
|% -0,35
|
|KOZAL
|22,62
|1.031.196.561
|% -0,44
|
|EKGYO
|6,68
|515.323.307
|% -0,60
|
|ISCTR
|11,91
|812.710.567
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|655.924.895
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,83
|1.026.182.255
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,62
|1.031.196.561
|% -0,44
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4002
|19,4053
|% 0,02
|
|Euro
|21,3677
|21,3772
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,0613
|24,1820
|% -0,00
|
|Frank
|21,7021
|21,8329
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1585
|5,1844
|% 0,03
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|
Seans Raporu
15:14
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