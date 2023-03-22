***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06/09/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) hükümleri çerçevesinde kitle fonlaması faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla SPK tarafından listeye alınmak üzere Kurul'a başvuruda bulunulmuş, 21/03/2023 tarihli ve 18 sayılı SPK bülteninde görüldüğü üzere yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebi olumlu karşılanmıştır. Bilginize sunarız. Saygılarımızla, GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126930BIST