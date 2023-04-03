***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 oranında hissedarı olduğumuz Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 40.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye sistemi içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayenin 15.500.000,-TL'den tamamı nakit karşılığı ve toplamda 19.500.000,-TL artırılarak 35.000.000,-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artırımına SPK tarafından izin verilmesi halinde, Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermaye artırım işlemine iştirak edilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.Saygılarımızla,GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131249BIST