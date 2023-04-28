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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2023 15:12
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

         Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (III-39.1)'nin 14'üncü maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulmuş ve Şirketimiz yöneticilerinden Veli Kızılgüneş'in, Bilgi Teknolojileri ve Dijital İletişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması işlemleri tamamlanmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142810


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