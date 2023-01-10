***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2023 10:04
RASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A- 10.11.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099215
BIST
11:215.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -48,01
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:2118,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:2120,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:211.130,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.130,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:21
|EUHOL
|2,37
|48.836.425
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.684.026
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.022.188
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.648.752
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|472.725
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|POLTK
|1.955,00
|25.725.444
|% -8,86
|
|KATMR
|2,35
|201.171.136
|% -8,56
|
|EGGUB
|103,90
|46.835.088
|% -6,48
|
|THYAO
|137,00
|2.296.032.584
|% -1,01
|
|ASELS
|59,40
|2.058.107.888
|% 0,51
|
|EREGL
|39,88
|2.046.460.333
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,92
|1.998.170.189
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,85
|1.393.108.993
|% 1,37
|
|EKGYO
|8,85
|1.393.108.993
|% 1,37
|
|KRDMD
|18,92
|1.998.170.189
|% 0,69
|
|KATMR
|2,35
|201.171.136
|% -8,56
|
|YKBNK
|10,14
|745.797.101
|% 0,20
|
|GSRAY
|8,22
|471.278.692
|% 9,89
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7716
|18,7842
|% 0,07
|
|Euro
|20,1596
|20,1710
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7664
|22,8806
|% -0,10
|
|Frank
|20,3231
|20,4455
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,11
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,27
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.649
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.716
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,89
|78,89
|-0,76
|