Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.05.2023 10:32
***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30000000 TRY 75
DİĞER 10000000 TRY 25

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
HAKAN TAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
HÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
SEÇİL ERTUNA DİREKTÖR Avukat
SAADET BANU ERİŞ DİREKTÖR, ARAŞTIRMA Yönetici
SELİM KURTULMUŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ Yönetici
ULUÇ SAKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
İSMAİL YALÇIN TAŞKIN DİREKTÖR Yönetici
KADİR BERKAY AYTEKİN DİREKTÖR Yönetici
SERDAR PAZI GRUP DİREKTÖRÜ Yönetici

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık Hizmeti 50000 29999 TRY 49,99 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144119


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:274.560
Değişim :  -1,25% |  -57,56
Açılış :  4.628  
Önceki Kapanış :  4.618  
En Yüksek
4.660 En Düşük
4.517
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 3,13 8.458.994 % 5,74  
BJKAS 12,18 123.396.998 % 3,22  
BURCE 86,60 63.038.994 % 1,64  
BRISA 43,86 52.894.456 % 1,29  
ANHYT 15,04 13.393.883 % 0,40  
daha fazla
13:25 Alış Satış %  
Dolar 19,4658 19,4700 % 0,16  
Euro 21,3288 21,3484 % -0,09  
Sterlin 24,1901 24,3114 % -0,17  
Frank 21,5770 21,7070 % -0,28  
Riyal 5,1759 5,2018 % 0,09  
daha fazla
13:25 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.243 1.243 3,18  
Cumhuriyet 8.971 9.127 -111,00  
Tam 9.120 9.271 -82,00  
Yarım 4.425 4.527 -33,00  
Çeyrek 2.216 2.263 -20,00  
Gümüş Gr. 15,46 15,48 -0,16  
Seans Raporu 13:25
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru