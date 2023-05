***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30000000 TRY 75DİĞER 10000000 TRY 25Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey YöneticiNusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiÖZLEM ŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiHAKAN TAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiBAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ YöneticiZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI YöneticiENGİN KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiVELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ YöneticiHÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ YöneticiSEÇİL ERTUNA DİREKTÖR AvukatSAADET BANU ERİŞ DİREKTÖR, ARAŞTIRMA YöneticiSELİM KURTULMUŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ YöneticiULUÇ SAKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiİSMAİL YALÇIN TAŞKIN DİREKTÖR YöneticiKADİR BERKAY AYTEKİN DİREKTÖR YöneticiSERDAR PAZI GRUP DİREKTÖRÜ YöneticiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkIEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık Hizmeti 50000 29999 TRY 49,99 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144119BIST