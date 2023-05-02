***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.05.2023 10:32
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30000000 TRY 75
DİĞER 10000000 TRY 25
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
HAKAN TAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
HÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
SEÇİL ERTUNA DİREKTÖR Avukat
SAADET BANU ERİŞ DİREKTÖR, ARAŞTIRMA Yönetici
SELİM KURTULMUŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ Yönetici
ULUÇ SAKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
İSMAİL YALÇIN TAŞKIN DİREKTÖR Yönetici
KADİR BERKAY AYTEKİN DİREKTÖR Yönetici
SERDAR PAZI GRUP DİREKTÖRÜ Yönetici
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık Hizmeti 50000 29999 TRY 49,99 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144119
BIST