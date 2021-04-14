***GLB* *GLBMD* *GWIND*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.04.2021 12:18
***GLB******GLBMD******GWIND*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND fiyat tespit raporu analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927853
BIST
12:111.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 24,76
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.404
En Düşük
1.381
12:118,0601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0456
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
12:119,6489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0482
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
12:11453,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,66
|Açılış
|: 453,24
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
452,11
BIST En Aktif Hisseler12:11
|DITAS
|14,66
|2.964.457
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|636.384.952
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|20.720.791
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.552.326
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.068.983
|% 9,95
|
|BJKAS
|12,16
|72.642.940
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.282.268
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|16.599.047
|% -9,98
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|GARAN
|6,95
|758.783.553
|% 3,73
|
|SASA
|46,54
|636.384.952
|% 9,97
|
|EREGL
|16,95
|499.096.295
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,36
|344.212.722
|% -0,14
|
|DOHOL
|3,16
|261.095.305
|% 1,94
|
|GARAN
|6,95
|758.783.553
|% 3,73
|
|TSKB
|1,32
|111.793.306
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,16
|261.095.305
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|171.404.273
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,86
|128.251.198
|% 3,91
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0476
|8,0601
|% -0,56
|
|Euro
|9,6283
|9,6489
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,0977
|11,1533
|% -0,14
|
|Frank
|8,7472
|8,7999
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1457
|2,1564
|% -0,44
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,29
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|-28,00
|
|Tam
|2.987
|3.062
|-31,25
|
|Yarım
|1.444
|1.481
|-15,11
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,56
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,00
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|1,12
|