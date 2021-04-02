***GLB* *GLBMD* *QUAGR*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.04.2021 17:46
***GLB******GLBMD******QUAGR*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.S Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922946
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0762
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6451
En Düşük
9,4208
18:05456,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,30
|Açılış
|: 456,27
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1676
|8,1818
|% 0,94
|
|Euro
|9,6129
|9,6451
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,2711
|11,3276
|% 0,80
|
|Frank
|8,6446
|8,6967
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1742
|2,1851
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|455
|456
|4,66
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ERBOS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA