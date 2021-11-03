***GLB* *GLBMD* *ULUFA*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.11.2021 12:12
***GLB******GLBMD******ULUFA*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA fiyat tespit raporu analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974152
BIST
12:261.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
12:269,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6898
En Düşük
9,5937
12:2611,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1134
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2511
En Düşük
11,1061
12:26554,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,96
|Açılış
|: 554,09
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
554,24
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler12:26
|IHAAS
|5,06
|20.909.651
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|114.163.109
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,52
|111.711.891
|% 9,17
|
|DOBUR
|69,95
|34.958.397
|% 8,62
|
|TUREX
|13,07
|37.500.632
|% 7,66
|
|KARYE
|19,79
|31.764.241
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.717.455
|% -9,95
|
|CANTE
|12,95
|77.171.274
|% -9,76
|
|HEDEF
|3,42
|143.830.663
|% -9,28
|
|PAMEL
|54,25
|5.860.245
|% -7,50
|
|GARAN
|10,21
|1.189.545.420
|% 0,49
|
|TSPOR
|5,20
|637.563.210
|% -3,17
|
|THYAO
|15,55
|596.392.056
|% 0,39
|
|SISE
|8,78
|518.732.754
|% 1,86
|
|EREGL
|18,79
|340.596.523
|% -1,57
|
|TSPOR
|5,20
|637.563.210
|% -3,17
|
|GARAN
|10,21
|1.189.545.420
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,02
|230.992.736
|% -0,49
|
|ODAS
|1,45
|133.629.895
|% 1,40
|
|TSKB
|1,39
|104.277.443
|% 1,46
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6798
|9,6843
|% 0,85
|
|Euro
|11,2279
|11,2367
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,1369
|13,2028
|% 0,78
|
|Frank
|10,5642
|10,6279
|% 1,02
|
|Riyal
|2,5704
|2,5833
|% 0,71
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,90
|
|Altın Gr.
|554
|554
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.661
|3.717
|31,00
|
|Tam
|3.645
|3.737
|30,27
|
|Yarım
|1.762
|1.808
|14,64
|
|Çeyrek
|884
|904
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-1,14
|