***GLB* *GRSEL* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.03.2022 14:44
***GLB******GRSEL******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu Analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006459
BIST
15:211.997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,90
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:2114,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1731
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:2115,6643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1575
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:21870,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,25
|Açılış
|: 870,22
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:21
|PRKAB
|43,50
|26.278.150
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.766.310
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.454.443
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.192.796
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.660.681
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.032.031
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,18
|4.575.255.835
|% 7,50
|
|THYAO
|25,78
|2.912.443.982
|% 2,06
|
|EREGL
|34,82
|2.732.791.628
|% 4,94
|
|ASELS
|23,40
|1.203.189.560
|% -2,50
|
|GARAN
|11,70
|979.064.569
|% 0,69
|
|ODAS
|1,33
|79.155.650
|% 2,31
|
|HUNER
|2,68
|158.915.335
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,01
|88.375.590
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,38
|103.717.703
|% 1,50
|
|AKFGY
|3,61
|109.660.681
|% -9,98
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0607
|14,0687
|% 1,25
|
|Euro
|15,6254
|15,6643
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,6713
|18,7650
|% 1,17
|
|Frank
|15,2271
|15,3188
|% 1,06
|
|Riyal
|3,7345
|3,7533
|% 1,18
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-21,69
|
|Altın Gr.
|872
|872
|2,74
|
|Cumhuriyet
|5.795
|5.882
|82,00
|
|Tam
|5.770
|5.916
|84,65
|
|Yarım
|2.789
|2.862
|40,95
|
|Çeyrek
|1.399
|1.431
|20,47
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,05
|