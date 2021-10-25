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***GLB* *IHAAS* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

25.10.2021 16:56



***GLB******IHAAS******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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IHAAS fiyat tespit raporu analizi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972202


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BIST En Aktif Hisseler16:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 26,18 24.259.301 % 10,00  
DOBUR 45,24 4.247.027 % 9,97  
KSTUR 265,80 643.223 % 9,97  
GUBRF 64,65 653.442.689 % 9,95  
RODRG 13,95 2.476.932 % 9,93  
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16:51 Alış Satış %  
Dolar 9,6021 9,6059 % 0,03  
Euro 11,1548 11,1632 % -0,26  
Sterlin 13,1799 13,2460 % 0,10  
Frank 10,4209 10,4837 % -0,21  
Riyal 2,5554 2,5682 % 0,11  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 14,77  
Altın Gr. 558 558 4,77  
Cumhuriyet 3.678 3.734 47,00  
Tam 3.665 3.757 53,16  
Yarım 1.772 1.818 25,72  
Çeyrek 889 909 12,86  
Gümüş.Ons 24,47 24,50 0,18  
Gümüş Gr. 7,54 7,55 0,04  
B. Petrol 85,40 85,40 0,76  
Seans Raporu 16:51
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