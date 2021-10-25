***GLB* *IHAAS* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.10.2021 16:56
***GLB******IHAAS******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHAAS fiyat tespit raporu analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972202
BIST
16:531.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,42
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:539,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:5311,1647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0277
|Açılış
|: 11,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1419
16:53558,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 5,23
|Açılış
|: 558,79
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:51
|MERIT
|26,18
|24.259.301
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.247.027
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.442.689
|% 9,95
|
|RODRG
|13,95
|2.476.932
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.572.439
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,02
|50.146.736
|% -9,96
|
|AGESA
|19,97
|8.314.324
|% -6,86
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,98
|303.216.298
|% -4,81
|
|GARAN
|9,10
|3.302.452.345
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,59
|951.464.041
|% 0,39
|
|SASA
|29,52
|866.372.886
|% 4,46
|
|KRDMD
|7,53
|735.082.848
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,52
|730.458.802
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,59
|951.464.041
|% 0,39
|
|GARAN
|9,10
|3.302.452.345
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,97
|367.213.001
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,52
|730.458.802
|% 1,28
|
|ODAS
|1,40
|158.130.360
|% 0,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6021
|9,6059
|% 0,03
|
|Euro
|11,1548
|11,1632
|% -0,26
|
|Sterlin
|13,1799
|13,2460
|% 0,10
|
|Frank
|10,4209
|10,4837
|% -0,21
|
|Riyal
|2,5554
|2,5682
|% 0,11
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|14,77
|
|Altın Gr.
|558
|558
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|47,00
|
|Tam
|3.665
|3.757
|53,16
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|25,72
|
|Çeyrek
|889
|909
|12,86
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,04
|
|B. Petrol
|85,40
|85,40
|0,76
|