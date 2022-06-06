***GLB* *PRDGS* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GLB******PRDGS******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [PRDGS]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzına ilişkin Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035001BIST