***GLB* *PRDGS* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.01.2023 14:44
***GLB******PRDGS******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nollu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101986
BIST
14:495.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 44,42
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:4918,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:4920,3217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0708
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3070
14:491.149,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.149,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:49
|ONCSM
|37,40
|5.887.433
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.937.390
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|16.407.352
|% 9,98
|
|KCAER
|18,52
|112.529.694
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|127.885.611
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|EDIP
|9,31
|20.609.503
|% -5,19
|
|THYAO
|136,30
|5.483.043.738
|% 0,37
|
|ASELS
|55,70
|4.015.846.297
|% -0,36
|
|EREGL
|40,22
|3.797.588.823
|% 1,62
|
|KRDMD
|18,67
|3.571.605.696
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.944.536.201
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,67
|3.571.605.696
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,23
|1.713.065.131
|% 2,10
|
|SKBNK
|2,64
|406.807.641
|% 0,00
|
|PETKM
|17,97
|2.028.203.431
|% 3,16
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7854
|18,7904
|% 0,04
|
|Euro
|20,3133
|20,3256
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,8240
|22,9384
|% -0,20
|
|Frank
|20,1258
|20,2470
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.827
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.814
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,55
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
-
15:04AKENR
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 951, 798 adet işlem
-
15:03HUNER
Yüzde 8.00 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 455, 021 adet işlem
-
15:02KMPUR
Yüzde 6.87 oranında artışla 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 431 adet işlem
-
15:01KLSYN
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 923, 046 adet işlem
-
15:00XU100
Endeks 5, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 57, 699.00 milyon TL de