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***GLB* *PRDGS* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

13.01.2023 14:44
***GLB* *PRDGS* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arz


***GLB******PRDGS******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [PRDGS]
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

SPK'nın  VII-128.1 nollu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit  Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101986


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Yarım 3.814 3.860 38,00  
Çeyrek 1.913 1.930 19,00  
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Gümüş Gr. 14,33 14,35 -0,02  
B. Petrol 84,58 84,58 0,55  
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