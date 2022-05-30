***GLB* *SEGYO* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GLB******SEGYO******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [SEGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/05/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için Global Menkul Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033234BIST