***GLB* *SEGYO* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
30.05.2022 09:32
***GLB******SEGYO******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
İlgili Şirketler [SEGYO]
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Fiyat Tespit Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/05/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için Global Menkul Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033234
BIST
10:512.488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 48,98
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.491
En Düşük
2.467
10:5116,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1813
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3863
En Düşük
16,2359
10:5117,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2000
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6374
En Düşük
17,4021
10:51979,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,20
|Açılış
|: 979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MZHLD
|66,60
|10.791.156
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|COSMO
|10,50
|92.337
|% 9,60
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,24
|1.616.008
|% -4,74
|
|MTRKS
|38,62
|922.941
|% -3,88
|
|DAGHL
|27,50
|1.982.970
|% -3,51
|
|AKSUE
|30,20
|5.257.808
|% -3,45
|
|THYAO
|48,20
|2.326.460.375
|% 7,06
|
|SAHOL
|21,00
|565.192.441
|% 3,35
|
|SISE
|20,88
|523.483.800
|% 2,35
|
|KARSN
|6,91
|442.548.912
|% 0,58
|
|ASELS
|24,08
|436.246.843
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,91
|287.001.157
|% 2,62
|
|KARSN
|6,91
|442.548.912
|% 0,58
|
|THYAO
|48,20
|2.326.460.375
|% 7,06
|
|SKBNK
|1,24
|61.493.355
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,63
|126.915.831
|% 1,94
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3669
|16,3706
|% 1,11
|
|Euro
|17,5866
|17,6059
|% 1,13
|
|Sterlin
|20,6337
|20,7372
|% 1,19
|
|Frank
|17,0467
|17,1493
|% 1,20
|
|Riyal
|4,3548
|4,3767
|% 1,19
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,15
|
|Altın Gr.
|979
|979
|14,11
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,18
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,46
|
Seans Raporu
10:49
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11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 85 artarak (% 2.17 ) 2, 768
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11:04XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 11, 201.00 milyon TL de
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11:01ALARK
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11:00FRIGO
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10:59XU100
Endeks 2, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 98 üstünde . İşlem hacmi 10, 459.00 milyon TL de