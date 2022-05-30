***GLB* *SEGYO* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
30.05.2022 09:45
***GLB******SEGYO******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
İlgili Şirketler [SEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/05/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için Global Menkul Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033241
BIST
11:312.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 62,15
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:3116,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2007
|Açılış
|: 16,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3939
En Düşük
16,2359
11:3117,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2397
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6485
En Düşük
17,4021
11:31978,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,46
|Açılış
|: 978,74
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:29
|EGEPO
|9,46
|11.601.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|16.632.830
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,08
|3.478.370
|% -6,84
|
|KRTEK
|16,48
|8.097.412
|% -3,68
|
|ATSYH
|28,00
|286.076
|% -3,45
|
|QNBFL
|66,70
|14.674
|% -2,91
|
|THYAO
|49,14
|3.245.543.800
|% 9,15
|
|SISE
|21,14
|1.009.078.380
|% 3,63
|
|KARSN
|7,05
|908.136.120
|% 2,62
|
|SAHOL
|20,98
|753.539.894
|% 3,25
|
|EREGL
|33,60
|661.304.858
|% 2,19
|
|KARSN
|7,05
|908.136.120
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,91
|357.596.374
|% 2,62
|
|THYAO
|49,14
|3.245.543.800
|% 9,15
|
|SKBNK
|1,24
|83.011.755
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,63
|165.547.587
|% 1,94
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3824
|16,3918
|% 1,24
|
|Euro
|17,6270
|17,6458
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,6160
|20,7194
|% 1,10
|
|Frank
|17,0143
|17,1168
|% 1,01
|
|Riyal
|4,3536
|4,3754
|% 1,16
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,20
|
|Altın Gr.
|978
|978
|13,18
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,02
|