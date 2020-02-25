***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
25.02.2020 15:51
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Global Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGLMK82010
Nominal Değer (TL)
15.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/02/2020
Vadesi (Gün)
177
İtfa Tarihi
21/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821454
BIST
17:25115.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 339,83
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:256,1273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:256,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:25324,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,53
|Açılış
|: 324,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.104.827
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|41.262.538
|% 19,91
|
|ALCAR
|65,10
|20.744.112
|% 17,72
|
|BURCE
|7,07
|3.734.081
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.213
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,30
|4.890.384
|% -6,81
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,65
|9.218.821
|% -6,40
|
|THYAO
|13,67
|3.058.493.819
|% -1,37
|
|ASELS
|29,26
|1.311.688.034
|% 2,24
|
|KRDMD
|2,84
|624.666.614
|% 0,35
|
|KARSN
|2,05
|599.701.471
|% 10,22
|
|ODAS
|2,21
|421.265.116
|% 1,38
|
|KARSN
|2,05
|599.701.471
|% 10,22
|
|THYAO
|13,67
|3.058.493.819
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,84
|624.666.614
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,31
|246.755.675
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|421.265.116
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9326
|7,9724
|% 0,67
|
|Frank
|6,2476
|6,2853
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,58
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,54
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|-0,28
|