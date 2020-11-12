***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.11.2020 17:35
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Global Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGLMK22115
Nominal Değer (TL)
12.457.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/11/2020
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
12/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888251
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6738
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1207
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6692
18:059,0728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1160
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0610
18:05465,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,97
|Açılış
|: 465,03
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6759
|7,6785
|% -1,49
|
|Euro
|9,0616
|9,0862
|% -1,12
|
|Sterlin
|10,0674
|10,1179
|% -1,94
|
|Frank
|8,3718
|8,4222
|% -1,10
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|18,78
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,55
|