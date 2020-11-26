***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
26.11.2020 17:33
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
20/11/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Global Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFGLMK22123
Nominal Değer (TL)
28.272.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/11/2020
Vadesi (Gün)
92
İtfa Tarihi
26/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890157
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0649
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,4037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0779
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05459,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,80
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8839
|7,8873
|% -0,82
|
|Euro
|9,3880
|9,4037
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,4748
|10,5273
|% -1,36
|
|Frank
|8,6578
|8,7099
|% -0,76
|
|Riyal
|2,0950
|2,1055
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,26
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,69
|47,69
|-0,84
|