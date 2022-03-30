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***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.03.2022 18:14
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 31/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Büşra KALAYCI
    44894169

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/04/2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014128


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Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,86 24,90 0,11  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,09  
B. Petrol 111 111 3,63  
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