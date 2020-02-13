***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 11:32
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818759
BIST
11:47120.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -18,82
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:476,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:476,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:47306,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,80
|Açılış
|: 306,45
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.047.314
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.348.776
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,46
|37.963.446
|% 10,95
|
|DOKTA
|51,35
|12.343.476
|% 10,19
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|SAYAS
|3,65
|3.117.700
|% -5,93
|
|QNBFB
|53,90
|468.893
|% -5,44
|
|RYGYO
|10,07
|25.075.739
|% -5,18
|
|ASELS
|28,50
|836.015.720
|% 1,79
|
|THYAO
|14,78
|393.681.708
|% -0,27
|
|TSPOR
|4,28
|279.106.713
|% 8,35
|
|TTKOM
|8,36
|278.821.517
|% 1,46
|
|TUPRS
|112,50
|252.220.963
|% -2,17
|
|IHLAS
|0,91
|60.582.287
|% 3,41
|
|TSPOR
|4,28
|279.106.713
|% 8,35
|
|KRSTL
|2,29
|123.962.030
|% 3,62
|
|PETKM
|4,09
|193.415.073
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,34
|60.823.886
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8239
|7,8632
|% 0,16
|
|Frank
|6,1715
|6,2087
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6087
|1,6167
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,79
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,38
|