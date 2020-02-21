***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:02
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820692
BIST
11:12114.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -669,86
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:126,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1154
En Düşük
6,0869
11:126,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6065
En Düşük
6,5655
11:12321,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,67
|Açılış
|: 321,37
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,48
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|HUBVC
|29,42
|21.934.649
|% 4,18
|
|UMPAS
|0,56
|90
|% 3,70
|
|BMELK
|1,42
|1.106
|% 3,65
|
|SNGYO
|1,32
|397.545
|% 3,13
|
|HATEK
|8,19
|3.945.154
|% -11,65
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|RODRG
|1,71
|21.091
|% -7,57
|
|QNBFB
|42,10
|2.105
|% -7,47
|
|ODAS
|2,02
|114.798.069
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,50
|90.133.929
|% -1,96
|
|CEMAS
|1,23
|68.365.566
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|57.982.802
|% -1,69
|
|PGSUS
|67,10
|29.687.455
|% -0,74
|
|ODAS
|2,02
|114.798.069
|% -1,46
|
|IHLGM
|1,16
|57.982.802
|% -1,69
|
|HLGYO
|1,47
|5.874.056
|% -2,65
|
|BNTAS
|2,88
|7.965.030
|% -4,95
|
|KUYAS
|1,67
|4.205.739
|% -3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8520
|7,8914
|% 0,21
|
|Frank
|6,1899
|6,2272
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6239
|1,6321
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,19
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,59
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,58
|