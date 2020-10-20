***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:27
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882514
BIST
13:111.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:117,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0123
|Açılış
|: 7,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:119,3255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:11484,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,71
|Açılış
|: 484,02
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:11
|AKSGY
|4,18
|76.079.473
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.910.835
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.226.837
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|232.799.128
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.390.108
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.662.802
|% -9,98
|
|GARAN
|7,48
|783.560.083
|% -0,27
|
|SISE
|6,90
|617.879.493
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,13
|539.262.570
|% 6,50
|
|ASELS
|18,27
|514.636.258
|% 0,94
|
|ISFIN
|4,19
|471.854.769
|% 3,46
|
|SKBNK
|2,13
|539.262.570
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,80
|409.927.153
|% 4,05
|
|CEMAS
|2,53
|446.787.137
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,33
|272.462.974
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,19
|471.854.769
|% 3,46
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8884
|7,8910
|% 0,16
|
|Euro
|9,3228
|9,3255
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,2039
|10,2551
|% 0,35
|
|Frank
|8,6596
|8,7118
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0984
|2,1090
|% 0,25
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,77
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-6,07
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,93
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,15
|