***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 17:39
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914540
BIST
17:501.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
17:507,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0600
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
17:508,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0729
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8633
En Düşük
8,7606
17:50406,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,00
|Açılış
|: 406,21
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
409,14
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler17:50
|SEKFK
|12,98
|94.091.358
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.167.133
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|68.689.930
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,83
|5.138.363.442
|% 7,46
|
|SISE
|7,74
|2.047.819.721
|% 1,98
|
|PETKM
|5,57
|1.861.526.943
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,41
|1.838.945.440
|% 2,55
|
|KOZAL
|131,20
|1.653.306.653
|% -3,74
|
|EKGYO
|2,41
|1.838.945.440
|% 2,55
|
|THYAO
|14,83
|5.138.363.442
|% 7,46
|
|PETKM
|5,57
|1.861.526.943
|% 3,53
|
|SISE
|7,74
|2.047.819.721
|% 1,98
|
|KARSN
|4,61
|1.037.452.280
|% 3,83
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3521
|7,3560
|% 0,82
|
|Euro
|8,8551
|8,8633
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,1877
|10,2388
|% 0,65
|
|Frank
|7,9690
|8,0170
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% 0,60
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,58
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|0,12
|
Seans Raporu
17:50
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17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem