***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 11:26
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919216
BIST
14:381.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -13,25
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.537
14:387,2462
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0764
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
14:388,6285
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1099
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
14:38404,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -3,79
|Açılış
|: 405,00
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler14:38
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.063.324
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.042.374
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|BLCYT
|12,53
|84.913.072
|% 9,34
|
|SANKO
|13,24
|90.968.291
|% -7,99
|
|MNDRS
|3,37
|131.972.201
|% -7,67
|
|CLEBI
|307,00
|395.829.932
|% -6,97
|
|SKTAS
|5,17
|15.663.750
|% -6,85
|
|CASA
|140,70
|764.548
|% -6,20
|
|FROTO
|217,70
|1.223.901.274
|% 2,69
|
|THYAO
|13,82
|950.222.109
|% -0,86
|
|GLYHO
|6,30
|736.392.355
|% -1,10
|
|SISE
|7,78
|562.893.943
|% -0,64
|
|GARAN
|8,93
|548.282.039
|% -1,22
|
|SKBNK
|1,32
|235.068.429
|% -1,49
|
|GLYHO
|6,30
|736.392.355
|% -1,10
|
|TSKB
|1,64
|192.442.940
|% -3,53
|
|ODAS
|3,78
|409.031.520
|% -5,97
|
|EKGYO
|2,13
|211.421.645
|% -1,84
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2421
|7,2462
|% -1,04
|
|Euro
|8,6213
|8,6285
|% -1,26
|
|Sterlin
|10,0518
|10,1022
|% -1,14
|
|Frank
|7,7707
|7,8175
|% -1,16
|
|Riyal
|1,9245
|1,9341
|% -1,11
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,16
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.687
|2.728
|-39,00
|
|Tam
|2.675
|2.742
|-37,98
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-18,38
|
|Çeyrek
|648
|663
|-9,19
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,07
|
Seans Raporu
14:38
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14:49OSTIM
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14:47
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14:47XU050
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