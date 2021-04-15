***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:31
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928471
BIST
14:331.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
14:338,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0410
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
14:339,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0434
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
14:33456,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,35
|Açılış
|: 456,68
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:31
|TRGYO
|3,85
|270.714.307
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.053.441
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|SAYAS
|29,88
|32.639.583
|% 7,79
|
|ITTFH
|2,34
|126.877.973
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.501.267
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.727
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.374.887
|% -9,97
|
|GARAN
|7,22
|4.278.919.499
|% 3,29
|
|EREGL
|18,13
|1.048.671.737
|% 3,48
|
|SASA
|46,16
|961.351.265
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,75
|918.859.300
|% 4,73
|
|YKBNK
|2,17
|849.442.036
|% 0,93
|
|GARAN
|7,22
|4.278.919.499
|% 3,29
|
|YKBNK
|2,17
|849.442.036
|% 0,93
|
|TSKB
|1,33
|185.606.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,99
|654.016.523
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,75
|918.859.300
|% 4,73
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1094
|8,1118
|% 0,51
|
|Euro
|9,7148
|9,7239
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,1533
|11,2093
|% 0,68
|
|Frank
|8,7573
|8,8100
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1584
|2,1692
|% 0,66
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,65
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.997
|3.075
|15,09
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|7,30
|
|Çeyrek
|727
|744
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|-0,07
|