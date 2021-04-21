***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:51
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929904
BIST
10:511.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -22,83
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.342
10:518,1460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:519,8070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0381
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:51467,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,28
|Açılış
|: 467,10
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:49
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.586.289
|% 9,52
|
|FENER
|34,78
|60.375.250
|% 8,69
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|FADE
|12,96
|9.984.711
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|8.573.130
|% -10,00
|
|ANELE
|4,48
|39.201.987
|% -9,49
|
|KRTEK
|12,02
|1.624.921
|% -9,21
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,38
|438.738.557
|% -2,89
|
|GARAN
|6,95
|276.371.442
|% -1,97
|
|EREGL
|18,07
|214.125.951
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,24
|147.825.898
|% 0,56
|
|KOZAL
|107,80
|114.253.619
|% -1,10
|
|PETKM
|6,38
|438.738.557
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,07
|110.083.761
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,82
|76.807.717
|% -1,09
|
|GARAN
|6,95
|276.371.442
|% -1,97
|
|TSKB
|1,24
|44.821.374
|% -1,59
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1451
|8,1489
|% 0,51
|
|Euro
|9,7962
|9,8055
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,3103
|11,3671
|% 0,35
|
|Frank
|8,8438
|8,8970
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1665
|2,1773
|% 0,50
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,82
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,13
|