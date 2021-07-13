***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 12:06
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950610
BIST
13:261.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
13:268,6060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0292
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5911
13:2610,2103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0424
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1830
13:26500,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,12
|Açılış
|: 500,35
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,63
BIST En Aktif Hisseler13:26
|EDATA
|7,31
|75.181.123
|% 8,78
|
|EDIP
|3,39
|27.522.265
|% 7,28
|
|YAPRK
|33,06
|11.741.298
|% 7,20
|
|TKURU
|210,00
|1.708.350
|% 6,33
|
|BALAT
|4,89
|82.049
|% 5,16
|
|BAGFS
|14,40
|411.119
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.860.122
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.843.696
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|152.975.776
|% -9,73
|
|SANFM
|19,08
|5.141.957
|% -6,93
|
|GARAN
|8,58
|518.525.286
|% -0,69
|
|THYAO
|13,25
|314.387.977
|% 0,08
|
|SASA
|26,58
|288.821.595
|% 0,45
|
|KRDMD
|7,20
|222.902.590
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,26
|207.651.849
|% -0,44
|
|PEKGY
|1,02
|152.975.776
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|207.651.849
|% -0,44
|
|GARAN
|8,58
|518.525.286
|% -0,69
|
|TSKB
|1,22
|53.416.252
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|72.403.669
|% -1,10
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6029
|8,6060
|% -0,34
|
|Euro
|10,2001
|10,2103
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,8886
|11,9482
|% -0,55
|
|Frank
|9,3560
|9,4123
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2877
|2,2991
|% -0,33
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|3,18
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,38
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,44
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,42
|