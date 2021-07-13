***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 17:45
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950843
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0430
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5852
18:0510,1671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0856
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1477
18:05501,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 501,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.812.986
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.315.994
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|22.752.400
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.495.361
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|52.725.043
|% 9,81
|
|FADE
|14,16
|16.547.626
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|1.131.792
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.299.105
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|180.020
|% -9,88
|
|PEKGY
|1,02
|158.040.647
|% -9,73
|
|SASA
|28,28
|1.314.883.998
|% 6,88
|
|GARAN
|8,44
|1.150.062.567
|% -2,31
|
|THYAO
|13,10
|582.530.727
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,10
|481.205.420
|% -1,11
|
|KOZAL
|106,20
|443.319.679
|% 1,34
|
|PEKGY
|1,02
|158.040.647
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|330.407.747
|% -0,44
|
|GARAN
|8,44
|1.150.062.567
|% -2,31
|
|AKBNK
|5,26
|411.728.924
|% -0,57
|
|KRDMD
|7,10
|481.205.420
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5911
|8,5922
|% -0,50
|
|Euro
|10,1602
|10,1671
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,8609
|11,9204
|% -0,78
|
|Frank
|9,3426
|9,3989
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2852
|2,2966
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|6,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,48
|75,48
|0,32
|
Seans Raporu
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