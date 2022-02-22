***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003353
BIST
14:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,38
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:0513,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1323
|Açılış
|: 13,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:0515,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1961
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6782
En Düşük
15,4300
14:05840,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,94
|Açılış
|: 840,19
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:03
|HUNER
|2,20
|3.389.617
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.027.091
|% 9,94
|
|POLTK
|594,80
|80.065.366
|% 8,42
|
|DERHL
|6,19
|53.599.903
|% 8,22
|
|PAPIL
|21,24
|68.263.978
|% 7,87
|
|ISBTR
|63.000,00
|516.000
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|207.291
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|715.436
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.904.094
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.249.656
|% -9,99
|
|THYAO
|29,00
|2.277.144.496
|% -1,49
|
|KRDMD
|11,67
|779.692.071
|% -0,51
|
|YKBNK
|4,03
|762.049.757
|% -0,49
|
|EREGL
|28,76
|726.649.147
|% -0,35
|
|KARSN
|3,96
|715.194.890
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,03
|762.049.757
|% -0,49
|
|KARSN
|3,96
|715.194.890
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,27
|260.375.328
|% -1,30
|
|ODAS
|1,36
|135.809.822
|% 0,00
|
|THYAO
|29,00
|2.277.144.496
|% -1,49
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7917
|13,7988
|% 1,00
|
|Euro
|15,6700
|15,6787
|% 1,29
|
|Sterlin
|18,6467
|18,7403
|% 0,63
|
|Frank
|14,9383
|15,0283
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6615
|3,6798
|% 0,85
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-8,48
|
|Altın Gr.
|840
|840
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.590
|5.674
|58,00
|
|Tam
|5.565
|5.704
|63,00
|
|Yarım
|2.690
|2.759
|30,47
|
|Çeyrek
|1.349
|1.380
|15,24
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,12
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|2,45
|