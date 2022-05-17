***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:46
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030773
BIST
14:062.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
14:0615,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,2902
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
14:0616,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4979
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7381
En Düşük
16,2212
14:06928,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 17,04
|Açılış
|: 928,04
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler14:06
|IMASM
|38,78
|67.107.991
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.208.921
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|30.888.457
|% 9,92
|
|ORCAY
|19,85
|207.913.504
|% 9,67
|
|SERVE
|26,90
|329.396
|% 9,00
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.864.660
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|SANKO
|12,62
|21.062.253
|% -8,62
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|THYAO
|42,86
|2.220.436.022
|% 0,33
|
|SISE
|19,73
|1.547.596.893
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,92
|948.646.380
|% 0,07
|
|EREGL
|32,08
|884.737.614
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,89
|793.845.720
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,64
|519.384.028
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,33
|707.304.135
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,89
|793.845.720
|% -1,00
|
|DOHOL
|3,76
|372.775.177
|% 1,35
|
|SISE
|19,73
|1.547.596.893
|% 2,23
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8198
|15,8313
|% 1,87
|
|Euro
|16,6928
|16,7381
|% 3,07
|
|Sterlin
|19,6788
|19,7775
|% 3,12
|
|Frank
|15,8435
|15,9390
|% 2,60
|
|Riyal
|4,2099
|4,2310
|% 1,97
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|3,54
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,73
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,72
|