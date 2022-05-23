***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:00
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031716
BIST
14:252.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,07
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:2515,7776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0952
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:2516,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0382
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:25944,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,65
|Açılış
|: 944,21
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:23
|IMASM
|51,55
|7.144.732
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.099.012
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.053.891
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,10
|21.237.381
|% -9,42
|
|POLTK
|643,10
|25.070.077
|% -8,52
|
|ORCAY
|18,06
|77.340.159
|% -8,37
|
|OZRDN
|9,41
|1.410.613
|% -5,90
|
|KOZAL
|184,80
|676.541.366
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,58
|338.213.375
|% -1,90
|
|TTKOM
|8,97
|287.381.859
|% -0,22
|
|BIMAS
|78,90
|237.623.155
|% -1,80
|
|HALKB
|5,08
|201.962.294
|% -1,17
|
|ODAS
|2,28
|99.229.951
|% -3,39
|
|ARDYZ
|6,03
|174.844.094
|% -1,15
|
|MOBTL
|1,66
|24.911.914
|% -0,60
|
|YYLGD
|12,88
|167.748.623
|% -1,15
|
|TURSG
|4,67
|58.313.886
|% 1,52
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7682
|15,7784
|% -0,59
|
|Euro
|16,8218
|16,8408
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,8088
|19,9081
|% 0,21
|
|Frank
|16,2594
|16,3573
|% 0,25
|
|Riyal
|4,1938
|4,2149
|% -0,59
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,58
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.286
|6.381
|-3,00
|
|Tam
|6.254
|6.412
|-0,46
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|-0,22
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|