***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:47
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031958
BIST
10:442.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,29
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.376
10:4416,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2268
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1619
En Düşük
15,9172
10:4417,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3188
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3548
En Düşük
16,8668
10:44960,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,49
|Açılış
|: 960,28
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
961,92
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:44
|KGYO
|4,76
|1.184.983
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|61.254.080
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,65
|39.735.840
|% 7,91
|
|DITAS
|24,46
|4.316.124
|% 5,89
|
|SELVA
|9,70
|4.504.975
|% -4,90
|
|PRKAB
|36,64
|58.611.987
|% -4,43
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|SEYKM
|7,78
|20.280.788
|% -3,95
|
|IMASM
|43,10
|8.326.550
|% -3,79
|
|GARAN
|15,24
|671.173.334
|% 0,46
|
|THYAO
|42,94
|592.694.856
|% -0,05
|
|SISE
|19,70
|423.299.191
|% 1,81
|
|HEKTS
|29,14
|320.267.226
|% 3,19
|
|ASELS
|23,38
|277.586.333
|% -0,93
|
|SKBNK
|1,25
|82.172.928
|% -1,57
|
|GARAN
|15,24
|671.173.334
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,37
|151.061.194
|% -0,68
|
|HALKB
|5,21
|173.100.400
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,57
|75.115.659
|% 0,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1478
|16,1524
|% 1,42
|
|Euro
|17,3371
|17,3548
|% 1,87
|
|Sterlin
|20,2106
|20,3120
|% 1,16
|
|Frank
|16,6545
|16,7548
|% 1,42
|
|Riyal
|4,2799
|4,3014
|% 1,16
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,61
|
|Altın Gr.
|961
|961
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,15
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,05
|