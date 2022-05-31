***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 16:33
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033579
BIST
17:502.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 16,08
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:5016,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0166
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:5017,5936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0721
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:50972,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,48
|Açılış
|: 972,96
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ALCAR
|314,60
|47.448.197
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.638.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.535.905
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.045.074
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|305.053.950
|% -9,72
|
|KZBGY
|69,95
|40.058.078
|% -9,68
|
|BURCE
|24,92
|11.890.826
|% -8,98
|
|AVGYO
|3,07
|27.417.098
|% -8,36
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|THYAO
|49,08
|6.572.131.307
|% -0,89
|
|TUPRS
|270,80
|2.781.865.739
|% 4,56
|
|SISE
|20,84
|2.307.714.690
|% 0,91
|
|SASA
|36,74
|2.119.779.347
|% 7,49
|
|SAHOL
|21,22
|1.857.455.637
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,83
|1.387.287.988
|% 5,20
|
|YKBNK
|4,69
|1.460.519.746
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,99
|1.115.058.541
|% 1,01
|
|TSKB
|2,23
|579.347.271
|% 5,69
|
|KARSN
|6,98
|1.691.846.496
|% -3,99
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3833
|16,3968
|% 0,10
|
|Euro
|17,5720
|17,5936
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,6062
|20,7096
|% -0,28
|
|Frank
|17,0541
|17,1568
|% 0,09
|
|Riyal
|4,3575
|4,3794
|% 0,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,44
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,76
|