***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 11:20
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047145
BIST
12:502.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,11
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
12:5017,6760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0743
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
12:5018,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0956
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
12:50958,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,81
|Açılış
|: 958,43
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KAPLM
|56,25
|35.224.485
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.764.059
|% 9,96
|
|POLTK
|811,00
|29.392.636
|% 8,63
|
|HEDEF
|8,11
|23.277.142
|% 7,99
|
|TIRE
|26,82
|75.689.566
|% 7,71
|
|LIDER
|24,34
|86.713.449
|% -9,18
|
|KONYA
|1.155,10
|27.124.690
|% -5,02
|
|RHEAG
|1,89
|1.206.476
|% -4,55
|
|IMASM
|64,90
|35.558.773
|% -4,42
|
|SANFM
|15,94
|8.816.275
|% -4,26
|
|THYAO
|51,30
|1.340.652.869
|% -0,10
|
|SISE
|21,10
|577.963.085
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,05
|500.046.781
|% 1,33
|
|EREGL
|27,88
|470.943.683
|% -1,27
|
|FROTO
|267,00
|426.530.232
|% 2,03
|
|EKGYO
|3,05
|500.046.781
|% 1,33
|
|ODAS
|3,65
|414.480.236
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,29
|121.286.486
|% 4,03
|
|TSKB
|2,28
|175.566.740
|% 1,33
|
|ALBRK
|1,30
|69.751.734
|% 0,78
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6611
|17,6757
|% 0,42
|
|Euro
|17,9994
|18,0201
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0320
|21,1374
|% 0,05
|
|Frank
|18,0933
|18,2023
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6867
|4,7102
|% 0,36
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-10,74
|
|Altın Gr.
|957
|958
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.611
|-41,00
|
|Tam
|6.549
|6.611
|3,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|5,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,17
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,90
|