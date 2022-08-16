***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:43
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055900
BIST
15:582.825
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -31,79
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
15:5817,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:5818,2405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:581.024,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,49
|Açılış
|: 1.024,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:56
|CMBTN
|264,30
|54.222.457
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|56.461.017
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.324.239
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|351.217.737
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.845.889
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.896.610
|% -9,94
|
|BTCIM
|28,26
|16.088.805
|% -9,48
|
|ATEKS
|44,20
|23.443.500
|% -8,26
|
|THYAO
|63,50
|5.417.054.985
|% -0,16
|
|TUPRS
|294,60
|3.858.863.354
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,36
|2.041.298.246
|% -2,19
|
|AKBNK
|10,14
|1.885.307.143
|% -0,78
|
|GARAN
|18,27
|1.615.788.295
|% -0,16
|
|YKBNK
|5,36
|2.041.298.246
|% -2,19
|
|TSKB
|3,72
|1.114.448.587
|% 5,98
|
|EKGYO
|3,43
|1.051.928.908
|% -2,56
|
|KARSN
|7,48
|1.583.937.907
|% 4,47
|
|ISCTR
|5,95
|1.114.036.582
|% -1,00
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9623
|17,9640
|% 0,03
|
|Euro
|18,2354
|18,2431
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,5855
|21,6937
|% -0,02
|
|Frank
|18,8207
|18,9341
|% -0,45
|
|Riyal
|4,7726
|4,7965
|% 0,07
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-7,86
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|-8,00
|
|Tam
|6.890
|6.942
|-14,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,98
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,37
|95,37
|0,27
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11TCELL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 840, 729 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 2, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 43, 865.00 milyon TL de
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16:10YATAS
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 562 adet işlem
-
16:09KMPUR
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 34.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 141 adet işlem
-
16:08NTGAZ
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 14.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 907 adet işlem