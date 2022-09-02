***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 10:00
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059534
BIST
10:013.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 32,31
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.178
En Düşük
3.166
10:0118,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2618
En Düşük
18,1996
10:0118,1826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,2197
En Düşük
18,1031
10:01997,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,44
|Açılış
|: 997,26
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler10:01
|KGYO
|19,10
|675.261
|% 5,93
|
|KFEIN
|22,78
|289.534
|% 5,66
|
|TRGYO
|8,90
|31.168.355
|% 5,20
|
|TSKB
|5,60
|526.152.371
|% 3,51
|
|AKYHO
|2,33
|56.099.263
|% 3,10
|
|QNBFL
|76,60
|195.849
|% -5,20
|
|ULUFA
|3,27
|103.045.668
|% -3,82
|
|EKIZ
|10,20
|1.266.231
|% -1,45
|
|BMSCH
|12,44
|69.777.562
|% -0,88
|
|KCAER
|27,76
|64.903
|% -0,64
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% 0,00
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 0,00
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% 0,00
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2155
|18,2253
|% 0,16
|
|Euro
|18,1779
|18,1826
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9831
|21,0883
|% 0,22
|
|Frank
|18,5091
|18,6206
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8348
|4,8590
|% 0,19
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|4,23
|
|Altın Gr.
|997
|997
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.711
|6.774
|9,00
|
|Yarım
|3.270
|3.312
|5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|1,61
|