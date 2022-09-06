***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 17:12
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060633
BIST
16:563.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 55,72
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
16:5618,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2337
En Düşük
18,1962
16:5618,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0715
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
16:561.001,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.001,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
999,74
BIST En Aktif Hisseler16:56
|INVEO
|18,59
|257.016.144
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|145.817.044
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|2.907.555
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|153.712.335
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|102.043.265
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.229.756
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.169.939
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,51
|15.348.558.169
|% 4,93
|
|EREGL
|32,10
|8.048.081.196
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,60
|7.416.124.272
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,60
|6.268.816.185
|% 5,02
|
|GARAN
|26,34
|6.185.545.380
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,51
|15.348.558.169
|% 4,93
|
|EKGYO
|4,60
|6.268.816.185
|% 5,02
|
|ISCTR
|10,57
|5.350.987.548
|% 9,65
|
|AKBNK
|15,60
|7.416.124.272
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,66
|4.510.165.808
|% 6,06
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2202
|18,2337
|% 0,10
|
|Euro
|18,0149
|18,0218
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,9637
|21,0689
|% 0,18
|
|Frank
|18,4683
|18,5796
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8341
|4,8584
|% 0,04
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|18,00
|
|Tam
|6.778
|6.859
|47,00
|
|Yarım
|3.303
|3.348
|17,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.677
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,05
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-2,08
|
Seans Raporu
16:56
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17:11ISCTR
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17:10XU100
Endeks 3, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 106, 857.00 milyon TL de
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17:10KONYA
Yüzde 8.95 oranında artışla 1, 445.30 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 217 adet işlem
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17:09BURCE
Yüzde 9.29 oranında artışla 34.58 lira fiyatla işlem gören hissede 952, 997 adet işlem
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17:08CIMSA
Yüzde 7.18 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 786, 221 adet işlem