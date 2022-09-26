***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 10:35
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065137
BIST
10:433.288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 6,10
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.267
10:4318,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0477
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4617
En Düşük
18,4086
10:4317,9013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0577
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9173
En Düşük
17,6343
10:43976,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,60
|Açılış
|: 976,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler10:41
|GRNYO
|4,62
|3.724.197
|% 10,00
|
|ULKER
|23,94
|115.856.030
|% 9,92
|
|GMTAS
|3,82
|10.882.311
|% 8,83
|
|ROYAL
|6,25
|1.255.581
|% 8,70
|
|PCILT
|19,19
|15.088.113
|% 8,05
|
|PINSU
|5,85
|20.125.714
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|1.674.182
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|564.896
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|103.921.828
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|14.215.969
|% -9,88
|
|SASA
|64,45
|800.479.917
|% 4,12
|
|THYAO
|70,85
|642.498.267
|% 0,00
|
|HEKTS
|53,75
|541.878.081
|% 6,23
|
|VESTL
|38,28
|464.586.546
|% 7,05
|
|ASELS
|30,68
|373.109.441
|% 1,93
|
|ZOREN
|4,77
|217.207.286
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|166.148.835
|% -0,25
|
|TSKB
|2,62
|103.921.828
|% -9,97
|
|YKBNK
|6,82
|227.247.815
|% -1,73
|
|AKFGY
|3,25
|92.259.432
|% 3,17
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4348
|18,4602
|% 0,25
|
|Euro
|17,8790
|17,8975
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,7052
|19,8040
|% -1,12
|
|Frank
|18,7276
|18,8404
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8920
|4,9166
|% 0,26
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|0,71
|
|Altın Gr.
|978
|978
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.688
|6.773
|11,00
|
|Yarım
|3.251
|3.311
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|-0,51
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:56GMTAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 076, 839 adet işlem
-
10:55KONTR
Yüzde 4.51 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 903 adet işlem
-
10:54XU100
Endeks 3, 303 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 9, 639.00 milyon TL de
-
10:54PCILT
Yüzde 7.60 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 823, 417 adet işlem
-
10:53METUR
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 925, 877 adet işlem