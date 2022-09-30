***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 10:12
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066269
BIST
11:353.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 5,97
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:3518,5515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:3518,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1074
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:35996,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,95
|Açılış
|: 996,88
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:35
|BFREN
|1.529,40
|46.311.727
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|128,00
|51.209.274
|% 8,02
|
|ZOREN
|3,49
|248.013.083
|% 7,38
|
|ARASE
|141,00
|71.931.996
|% 7,22
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,40
|51.076.818
|% -5,27
|
|ISGYO
|6,40
|1.586.792.080
|% -3,76
|
|THYAO
|68,95
|1.045.501.690
|% 0,51
|
|SASA
|67,60
|821.854.209
|% 2,66
|
|ALARK
|56,15
|797.000.479
|% -0,27
|
|VESTL
|38,90
|689.705.090
|% 3,13
|
|ISGYO
|6,40
|1.586.792.080
|% -3,76
|
|TSKB
|2,45
|232.731.088
|% -2,39
|
|EKGYO
|3,84
|316.159.983
|% 0,52
|
|ODAS
|6,10
|479.843.805
|% 2,69
|
|ZOREN
|3,49
|248.013.083
|% 7,38
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5462
|18,5515
|% 0,25
|
|Euro
|18,2510
|18,2648
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6925
|20,7963
|% 0,90
|
|Frank
|18,9121
|19,0260
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9228
|4,9474
|% 0,29
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|11,06
|
|Altın Gr.
|996
|997
|8,59
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.664
|6.753
|21,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,19
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|1,01
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
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11:50KMPUR
Yüzde 4.25 oranında artışla 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 636 adet işlem
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11:49ZOREN
Yüzde 7.38 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 480, 773 adet işlem
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11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 58 kaybederek (% -0.02 ) 3, 440
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11:48XU100
Endeks 3, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 14, 167.00 milyon TL de
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11:48KMPUR
Yüzde 4.44 oranında artışla 55.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 177 adet işlem